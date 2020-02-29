新型冠狀肺炎疫情尚未趨緩，而飛沫及接觸傳染是主要途徑，新竹市建功國小的老師出奇招，開學時特別在每個學生的座位上，放了綠色的大型壓克力隔板，避免學童口沫及食物飛濺，也提醒學生養成良好用餐習慣，奇特的用餐景象，成為校園防疫新指標。

老師為讓小1學生安靜坐在自己座位用餐，製作長型的綠色隔板，用餐時就請每個學生放在座位上做阻隔，除避免學生用餐時口沫橫飛，也提醒學生養成良好用餐習慣，而且還要加強落實量測體溫及宣導做好個人衛生、勤洗手動作。

新竹市建功國小校長劉芳遠說，使用隔板後的效果不錯，學生大多能安靜在自己座位用餐，且不會有交換食物等情況，而用餐後，老師也會指導或協助學生擦拭及清洗隔板，這樣的隔板可重覆使用，也不會影響其他上課時段的視線，效果還不錯，其他年級的老師也相繼考慮採用。

市府教育處表示，先前已有其他縣市也使用類似的小型隔板，在用餐時來區隔學生，避免學生交換食物或口沫飛濺，市府並未硬性要求，基於防疫工作的謹慎態度，都尊重各校及各班老師的做法。

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(中時電子報)