因應新冠病毒疫情，多數大學延至3月2日開學，台灣師範大學2月29日歡迎學生進住宿舍，職員及學長姐循往例出動推車、幫忙引導交通、搬行李。（趙雙傑攝）

因應新冠病毒疫情，多數大學延至3月2日開學，台灣師範大學2月29日歡迎學生進住宿舍，職員及學長姐循往例出動推車、幫忙引導交通、搬行李。（趙雙傑攝）

因應新冠病毒疫情，多數大學延至3月2日開學，台灣師範大學2月29日歡迎學生進住宿舍，職員及學長姐循往例出動推車、幫忙引導交通、搬行李。唯一不同的是，為保護師生安全，除了已全面清潔消毒外，宿舍內寢室、走道、衛浴、及餐廳等，都維持良好通風環境，學生進住宿舍均須量測體溫。

台師大校長吳正己說，台師大住宿生人數與上學期相同，不過約有250名陸港澳生目前無法回台，校方已有400多門課放上Moodle教學平台，讓無法返台的學生學習不中斷。

因應新冠病毒疫情，多數大學延至3月2日開學，台灣師範大學2月29日歡迎學生進住宿舍，校方協助學生加強清潔工作。（趙雙傑攝）

台師大表示，因應疫情，修訂宿舍入住流程與規定，學生宿舍4000多名住宿生從上午9點至下午5點入住宿舍時，都必須通過量測站，由戴著口罩的職員，為學生及親友量測額溫、詢問身體狀況及手部酒精消毒，通過後蓋手章。通過額溫量測者可辦理住宿手續，領取房間鑰匙後入住宿舍。

若未通過，台師大則先安置在暫待區，經量測額溫超過37.5度，有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，將由專人帶到有醫護人員協助處理的教室。雖一度排隊等候量體溫，因分時段分散人潮，大家都如期完成體溫量測，家長也肯定校方防疫措施。

台師大也提到，3月2日開學後，在學校幾個獨立的建築，包括博愛樓、進修推廣學院、圖書館等建物出入口，會設體溫量測站，為進出之人員量測體溫，另外，在校本部行政大樓、公館校區，也會各設立一個自主體溫量測站，幫忙師生做自主健康管理。

至於師生進出次數較頻繁的圖書館，自3月2日起台師大暫停校外人士換證入館，並試辦熱感儀體溫量測，讀者入館時如感測警示響起，請至櫃臺由館員進行再次量測，體溫超過38度禁止入館，並建議就醫，體溫小於37.5度但有呼吸道症狀，請戴口罩入館。防疫期間暫停圖書館導覽服務申請。

原訂3月中旬舉辦的就業博覽會，決定延期至5月份舉行，並調整活動規模，每週三共舉行四場次小規模的聯合徵才攤位。3至4月先進行就博會專區( https：／／reurl.cc／rlypZk )線上宣傳，並將根據各企業所需人才，請系所教師協助媒合，鼓勵學生先投履歷，5月份再進行攤位現場面試。

(旺報 )