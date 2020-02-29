30歲女星鬼鬼（吳映潔）當年以《黑澀會》節目出道，2016年簽約給韓國經紀公司，一年後約滿自組工作室。近來她將演藝重心放在大陸，今(29日)有媒體報導她拍戲時疑擺臭臉，遭導演封殺，私下透露不再合作，原先談好的兩部戲飛了，損失3千萬酬勞，但對此，鬼鬼暫無回應。

鬼鬼7年前曾參加韓綜《我們結婚了世界版》，和2PM成員玉澤演組成「鬼澤夫婦」，在韓國打出知名度，2016年她到韓國發展，簽進CJ E&M，一年後又回到台灣及大陸發展，去年她簽入新東家《愛貝克思》，也客串電影《比悲傷更悲傷的故事》。

今據《鏡周刊》報導，鬼鬼去年和大陸男星劉智揚合作，拍攝由伍宗德執導的新版《家有仙妻》，片酬約1500萬台幣，也談好接下來兩部戲，卻因在片場擺臭臉、要求工作時間引來質疑，讓原本力挺她的伍宗德也切心，後面計畫的兩部戲也取消了，和3千萬片酬擦身而過，若傳言為真，可說損失慘重。

(中時電子報)