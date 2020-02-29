新冠肺炎確診女移工趴趴走，對於政府為了填補防疫漏洞，鼓勵非法移工主動投案，前移民署長謝立功疾呼「病毒無休假，防疫不等人」，不能再等下周了！中央和地方應聯手主動出擊，利用228連假到移工經常聚集的場所加強宣導。

謝立功表示，外籍移工包括非法移工不一定看得到防疫相關消息，現在就應該針對移工假日人潮聚集的餐廳、商店或小吃店，像是基隆信三路有印尼店、菲律賓店，義二路有越南店，進行多語防疫宣導，並強調會針對疑似感染者給予協助。

他也呼籲有雇請移工，特別是非法移工的相關農、工產業或需照護的家庭，必須注意移工群聚共食的習慣，很有可能是防疫的破口，若移工間彼此傳染，再帶回雇主家中，家中長者將成為受害者，連帶著全家人跟著受害，切勿貪小便宜雇用非法移工。

謝立功說雇用非法移工遭查獲，最高罰75萬，既傷荷包又傷自身健康安全，也呼籲防疫是必須整合所有資源的整體戰，地方政府除積極配合，勞動部、外交部、移民署等相關單位應協請各國駐台辦事處，透過適當管道通知在台移工加強防疫作為。

＃新冠肺炎＃非法移工

(中時 )