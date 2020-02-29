雲林縣北港武德宮重視傳統金香文化，認為不該停止供香，而是選用好香恭敬神佛，決定農曆3月後，將供香再升級。（武德宮提供／呂妍庭雲林傳真）

雲林縣北港武德宮重視傳統金香文化，認為不該停止供香，而是選用好香恭敬神佛，決定農曆3月後，將供香再升級。（武德宮提供／呂妍庭雲林傳真）

台北龍山寺自3月13日起全面禁香，引發各界討論，同樣香火鼎盛的雲林縣北港武德宮重視傳統金香文化，認為不該停止供香，而是選用好香恭敬神佛，決定農曆3月後，將每年採購的近2萬斤檀香再提升兩級，改採市價1斤800元到2000元的沉香，免費供拜拜信眾取用，成本因此增加2.5到3倍之多。

武德宮自開宮以來，為方便香客、鄰里、過往行旅入內參拜武財神，香品即設在大殿兩側免費供人取用未曾販售，主委林安樂表示，武德宮1年需消耗香品1萬8000斤，原本廟方行有餘力，早想升級供香的品質，並非和龍山寺打對台，在此時機升級，主要是過年到農曆3月15日財神聖誕這段期間，是供香用量主力，3個月就用掉全年的一半，才想說從3月後剩餘的一半全數改用青洲沉香。

被問到北市廟宇停止供香看法，林安樂認為，本省廟宇，不論佛道，或佛道同祀，香一定都是非常重要的介質，尤其道教裡疏文總說「香煙沉沉，神必降臨」，佛教裡也說「以香供佛」、「香供養菩薩摩訶薩」，從信仰層面來看，「我認為停止供香沒有根據」，且就算以環保角度來看，「也沒有道理」。

林安樂表示，台灣1年焚化的所有金香的PM2.5排放，佔國內所有排放的0.35％，僅千分之幾的微量啊，連煮三杯雞、燒開水，那都測得出PM2.5，一屋子大卡車的PM2.5或工業排放的PM2.5，跟上等沉香的PM2.5，對人體影響能相提並論嗎？」，強調就信仰、環保的角度，他認為不該停斷香火，因為那跟禁絕信仰，幾乎畫上了等號。

(中時 )