新冠肺炎疫情持續不斷，越來越多人減少使用大眾運輸，改以自駕或是租車方式作為差旅交通之用，業者亦發現近期通勤時段使用率增加，因而提高清潔、消毒等防疫措施。其中Smart2go為格上新推出的APP租車服務，與iRent、zipcar類似，雖然投入時程較晚，但是近期已完成APP公測並準備上線。會員可在《Smart2go》APP上查詢附近可租用車輛，特別的是除了汽油車外還有電動車，APP會顯示車輛的油/電量及預估可行駛里程。

《Smart2go》APP可查詢車輛資訊。（擷取自APP）

Smart2go為24小時租還服務，15分鐘為計價單位，每日上限1680元，目前正主打5折體驗價，每日最高840元。初期服務區以雙北為主，桃園也有2個站點，營運車輛數約150台，取還車地點約50個，目標在年底前擴增至1000台車、60個取還地點。

此外，iRent自今（29日）起服務範圍再擴大至桃園市，與現行台北市、新北市服務區域結合，開啟「北北桃跨區取還汽車」，大幅提升用車便利性，可有效串連「北北桃生活圈」。今、明週末兩天租iRent共享汽車，只要符合雙北路邊租、桃園路邊還，限量100位可獲得前2小時租金免費 (里程費、eTag等另計)。搭配2月於桃園市投入的共享電動機車，iRent共享汽車的加入，將建構智慧交通生活圈，完整民眾的移動服務體驗。不管是市區內的臨時代步、出遊往返，或是搭乘大眾交通工具如：高鐵、捷運後的轉乘，iRent共享運具為大型都市提供移動解決方案，大幅減少通勤時間，讓民眾暢遊城市的各個角落。

另據AVIS安維斯租車觀察，不少駐外工作者因各國疫情管制政策還無法回到外派地區，若在台灣有用車需求，也會選擇租車做為日常代步工具，以AVIS「多日租車優惠」為例，只要連續承租自駕車輛5日以上即享5折優惠，近期此類長天數訂單數也大幅成長50%。至於zipcar，近期力推用車最低198元起活動。

(中時 )