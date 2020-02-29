新冠肺炎疫情延燒，日前第32例確診的非法外籍看護，引起各界高度關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受媒體聯訪時表示，強力取締非法外籍看護會造成照顧人力的短缺，現階段鼓勵以陪病安全的輔導代替取締，合法與否還是將權責交還勞動部。

由於確診的第32例為非法外籍看護，國人擔憂大批的非法外籍移工恐成為防疫破口，據內政部資料統計，今年1月單月失聯外籍移工為1171人，各界均表示應加強查緝力道，然而陳時中並不贊成，針對看護陪病的安全與訓練才是重點工作，以及是否做好移工近期旅遊史和症狀的紀錄，合法與否並不是現在的重點考量。

陳時中指出，就醫療量能的管理層面來看，取締非法外籍看護將造成看護人力短缺，醫院並沒有足夠的護理人手來填補這項需求，外籍看護管控上必須要求不到處「串門子」並定時量體溫，也建議以輔導代替取締，看護合法與否還是將相關權責交由勞動部。

(中時 )