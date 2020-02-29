趕在6搶1奧運資格賽上交大名單的前一天，大聯盟決定放寬限制，與大聯盟球員工會、世界棒壘總會(WBSC)達成三方共識，不在大聯盟26人名單內的球員可以參加奧運及資格賽，代表旅美球員陳偉殷、江少慶等人都有機會能披中華隊戰袍打6搶1。

過去只要在大聯盟40人名單在內的球員，都無法奧運、資格賽等國際賽，不過在去年12強賽中，美國隊在延長賽敗給墨西哥，無緣奧運門票後，便傳出大聯盟有計畫放寬選手參賽標準，以助美國隊挺進奧運。

大聯盟官網指出，關於參賽資格有了極大的改變，只要不在球隊26人名單的球員都能參加，奧運及美洲資格賽、在台舉辦的6搶1資格賽都適用，最大獲益者就是美國，他們希望在美洲資格賽順利拿下冠軍，直接晉級奧運，若只拿下2、3名，就必須在4月來台打6搶1。

此外雖然前日中華隊才決定6搶1的45人大名單，不過明日才是上交名單的最後一天，當時中職祕書長馮勝賢曾表示，旅外球員只有放進幾個較有機會能打的球員，大名單以中職為主，不過在大聯盟放寬規定後，有更多旅美球員有機會效力。

目前旅美球員中，僅有林子偉、張育成在40人名單內，陳偉殷、朱立人、江少慶、黃暐傑、胡智為則是受邀大聯盟春訓，他們也正極力拚上開季26人名單。而目前在台的無合約球員如王維中、張進德、曾仁和、郭俊麟等人據了解已在名單內。

(中時 )