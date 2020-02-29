新冠肺炎疫情持續延燒全球，各國航空業和觀光業陷入景氣寒冬，民眾紛紛取消出國行程，但國內時值 228 連假，之前因形象受創、造成多家老店倒閉的墾丁，這幾天大街上卻出現滿滿的車潮與人潮，店家重見昔日榮景，樂得笑呵呵。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享在墾丁大街拍到的照片直呼「今天的墾丁大街，不是沒人愛來嗎？」，照片中可見街上車水馬龍，擠爆人潮，店家小販的招牌燈光閃爍，十分熱鬧。原PO還驚呼「去年12月到墾丁時，真的沒什麼人」。

墾丁228連假人潮回籠，網友分享照片。 （圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

貼文一出引發網友紛紛留言「沒有陸客，墾丁除了小吃還是貴了點，其實可以去」、「台灣人憋不住」、「超多人的」、「因為國外不敢出去，當然在國內玩」、「台灣觀光加油，民宿、飯店業要趁這時候扭轉形象」。

大甲媽日前因新冠肺炎疫情宣布延期，因此有人留言「不准遶境結果在繞夜市」、「那樣走路逛街跟廟會繞境差在哪裡」、「去墾丁都不會感染，我想去大甲媽被砲轟」。

(中時電子報)