新冠肺炎疫情影響大陸各行業正常運作，中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發佈的鋼鐵行業PMI顯示，2020年2月份數據為36.6，較1月分大幅下降10.5個百分點。

新浪財經29日報導，分項指數顯示，受新冠肺炎疫情影響，造成大陸鋼鐵市場需求收縮，鋼廠生產放緩，原材料價格趨於下降，鋼廠庫存也大幅上升，企業對後市預期不容樂觀。

不過，預計隨著疫情的不斷控制，大陸各地企業開工復工，以及基建房產投資回升，鋼鐵市場將逐步回歸正常。

(工商 )