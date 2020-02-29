大陸2月鋼鐵PMI僅為36.6 遭疫情重創 12:562020/02/29 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情影響大陸各行業正常運作，中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發佈的鋼鐵行業PMI顯示，2020年2月份數據為36.6，較1月分大幅下降10.5個百分點。 新浪財經29日報導，分項指數顯示，受新冠肺炎疫情影響，造成大陸鋼鐵市場需求收縮，鋼廠生產放緩，原材料價格趨於下降，鋼廠庫存也大幅上升，企業對後市預期不容樂觀。 不過，預計隨著疫情的不斷控制，大陸各地企業開工復工，以及基建房產投資回升，鋼鐵市場將逐步回歸正常。 (工商 ) #鋼鐵 #大陸 #PMI #新冠肺炎 #疫情 #行業 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 韓人氣歌手驚傳工作人員確診新冠肺炎 金請夏突竄熱搜 00:212020/02/29 娛樂 財經熱門新聞 猛！15分鐘…美股暴彈650點 揭背後驚人內幕 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 - 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 星宇開航慘遇肺炎 張國煒霸氣回3字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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