2015年上市時選擇香港H股而非大陸A股，引發市場話題的大陸知名券商中金公司28日晚間公告稱，擬申請A股發行並在上海證券交易所上市。

值得注意的是，大陸央企華潤集團全資子公司華潤微電子2月27日才剛頂著「紅籌第一股」名號，正式在上交所科創板上市，當日收盤大漲225％。如今中金公司申請A股上市，今年後續會否有更多海外公司響應大陸官方號召回歸A股，成為市場關注焦點。

騰訊財經29日報導，目前中金公司已於2020年2月28日召開的董事會會議上，通過關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案的議案。發行股票面值人民幣1元，發行數量不超過45,858.9萬股（即不超過A股發行上市後總股本的9.5％）。

作為大陸最知名的券商之一，中金一直強調國際化，且海外業務占比不小。2015年選擇上市地點的時候，中金公司一開始就沒有考慮A股，認為較為國際化的港股市場更符合其定位，且利用港股的國際化平台更有利其國際業務的提升與整合。另外，當時A股IPO「排隊」情況嚴重，也是中金暫時放棄A股IPO的客觀原因。

2015年11月，中金順利登陸港股市場。如今時隔4年多，中金宣布要重回A股，理由是：為滿足本公司業務發展對資本金的需要。

分析人士指出，與大多數大陸同業依靠經紀類傭金收入的情況相比，中金公司顯得格外「洋氣」，其國際業務占比超過20％，在大陸同行中穩居第一，這也使得公司業績受A股市場波動影響較小。

另外，投行業務也是中金的核心競爭力，多年來投行業務收入占比始終超過20％。中金公司也是A股IPO註冊制改革的主要受益者，其在科創板主承銷項目數量與金額均排名行業第一，且近3年在大陸境內主承銷市占率持續提升，近兩年承銷A股IPO市占率超過20％。

(工商 )