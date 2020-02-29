美國CDC主任芮斐德根據之前「冠狀病毒」資料，推測新冠病毒也可能在物體上存活至少2個小時，材質不同也會有差異，像是鋼、銅大約2個小時，紙類或塑膠恐怕更久。

毒物專家、中原大學生物科技系副教授招明威說，每個物品材質的化學反應都不同，一定會影響病毒存活的時間，就像溫度一樣，不同病毒對不同溫度的反應也不一樣，但基本上差異並不會太大，所以假若新冠病毒在物體上的存活時間是2小時，塑膠、紙張也都差不多。

招明威說，新冠病毒屬於RNA病毒，在環境中存活力其實很弱，但還是要多加小心，其中手機螢幕也是容易附病毒的地方，民眾要多加小心。國泰醫院小兒科醫師侯家瑋也說，應該將手機視為個人私密用品，不要隨意交給別人使用，包括家中孩子都一樣，平時洗手之後也可以順便幫手機消毒一下，才能避免接觸傳染的可能性。

招明威說，病毒最佳的存活環境是在動物細胞體內，所以人跟人近距離的飛沫傳染還是最主要的方式，建議避免到人群擁擠之處，若無法避免就一定要配戴口罩，同時多洗手、消毒公共用品。

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(中時電子報)