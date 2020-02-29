新北市汐止區曜鼎營造公司承攬高速公路橋下局部路段路基改善工程，造成福德一路路面有6公分的落差，且未在夜間未設置閃光警誌燈，前年12月間，導致5台機車摔車跌倒，其中陳姓騎士因顱內出血死亡，士林地檢署認定，曜鼎公司賴姓負責人、王姓現場負責人涉犯過失致死、過失傷害罪，依法提起公訴。

起訴指出，曜鼎公司承攬汐止區公司發包的「汐止區107年度災害緊急搶修及復建工程」，前年12月中日工程進行到汐止區福德一路高速公路橋下，進行局部路段路基改善時，應該設置圍籬、警告、禁止、指示、施工等標誌及放置醒目的告示牌、夜間應有反光或施工燈號、閃光箭頭、照射燈等警告照明設備，讓用路人清楚了解用路狀況，提醒前方行駛路段有施工導致路面不平的情形。

但王姓現場負責人卻只有巡視路面碎石清理，並回報給公司賴姓負責人知道，沒有設置閃燈警示，前年12月11日晚間陸續有機車跌倒，直到16日晚間8點多，李姓騎士沿著福德一路往康寧路方向行駛，撞擊路面凹陷坑洞，自摔人車倒地，李頭部多處骨折。

營造公司案發後並未立即處理，17日早上6點多，陳姓騎士經過時，也沒看到路邊高低落差達，前輪撞上坑洞後，整台車人車倒地，腦部嚴重挫傷，經醫院救治隔月宣告不治。

檢察官調查，賴、王2人僅在施工道路兩側擺放三角錐，輔以黑黃相間的橫桿連接，並未設置警告等施工標誌，導致現場照明不足，騎士無法判斷路面坑洞致自摔倒地，且標案總工程款1344萬餘元，應隨時注意以土壤填平施工路面洞隙，2人身為專業人員，卻疏於注意，導致陳姓騎士死亡、李姓騎士受傷，依法提起公訴。

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(中時 )