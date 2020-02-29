因應新冠肺炎疫情，台中市高中以下各級學校於2月25日開學，學生上學前在家先量體溫，若額溫37．5度、耳溫38度的發燒標準，或呼吸道症狀，須主動告知學校，在家休息並就醫，校方不列入缺席紀錄，也建議家長協助健康管理。

台中市衛生局提醒，學生進入校內班級後，若出現發燒等症狀，校方人員先安排學生到健康中心並戴上口罩，請家長帶回就醫，學生平日保持良好衛生習慣，勤洗手、遵守咳嗽禮節；校園內並保持教室通風、落實環境消毒及清潔。

衛生局表示，依中央發燒症狀定義，額溫高於37．5度，可再以耳溫測量一次，確認是否確實為發燒症狀，另校園內教室應加強消毒經常接觸的門把、桌面、電燈開關等，學校交通車依交通部標準，清潔學生接觸的車內座椅、扶手、拉環等處，並於出車前、收班後消毒，維護學生健康。

台中市衛生局長曾梓展呼籲，除了學校等公共場所清潔消毒外，民眾應落實肥皂勤洗手、保持住家通風，並定期清潔家戶內外環境，保護自己與家人的健康。嚴重特殊傳染性肺炎防治相關資訊，可至衛生福利部疾病管制署網站（https：／／www.cdc.gov.tw／）查詢，或撥打免費防疫專線1922（或0800–001922）洽詢。

(中時 )