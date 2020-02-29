新冠肺炎自1月下旬不斷在全球展開蔓延，由於高度人傳人的傳染力也讓許多一年舉辦一次的年度國際展覽，面臨被迫取消或延期，包括2020世界行動通訊大會（MWC）、日內瓦車展、歐洲杯足球賽、東京奧運、漢諾威工業博覽會等。

1.MWC 2020

原訂在2月24日至27日舉辦的2020世界行動通訊大會，由於受到新冠肺炎疫情影響，愈來愈多參展公司陸續宣布退展，包括 LG、愛立信（Ericsson）、臉書（Facebook）、輝達（nVidia）、英特爾（Intel）、索尼（Sony）、亞馬遜（Amazon）、NTT Docomo、聯發科（MediaTek）等，大陸廠商有中興通訊、vivo等，隨著越來越多公司宣布退展，主辦單單位GSMA在2月12日宣布取消MWC 2020，由於取消活動是屬於「不可抗力」，因此也不予以退款。

2.日內瓦車展

即將在3月3日至15日舉辦的瑞士日內瓦車展，受到疫情影響，瑞士在3天內確診人數增加9起，累積達15名病例，主辦單位在2月28日宣佈暫停舉辦一次。瑞士政府先前已經宣佈到3月15日為止，禁止1,000人以上的活動舉辦，在這項法令政策下，車展勢必取消。

3. 2020歐洲杯足球賽

儘管目前歐洲各國仍為晉級歐洲杯足球賽32強資格持續進行賽事，加上適逢歐洲杯足球賽60周年，將採取無主辦國的巡迴比賽，活動舉辦的歐洲各地將提起更熱烈的運動魂，但先前義大利甲組比賽已經延期，未來是否能在6、7月間如期舉辦，也成為備受關注的焦點。歐足聯官方表示，目前還沒限制現場觀看人數，將密切關注新冠肺炎疫情發展。

4.日本東京奧運會

即將在7月舉辦的日本東京奧運會是否會因新冠肺炎延期或取消，國際奧會委員說，如疫情5月下旬得不到控制，7月舉行的2020年東京奧運會將取消。這一場4年一度的運動盛會預計將有1萬多名的運動選手、帶來1,00萬人的遊客，全球各地人民混雜，極容易出現交叉感染再帶回居住地，大大拉高防疫難度，反之，有一派聲音認為雖然傳染力，但是致死率低，就當另一種流感。目前，東京奧組委主席森喜朗表示，東京奧運不會取消或延期，但私底下也準備必要時採用無觀眾形式，用電視轉播比賽。

2020 東京奧運吉祥物由藍白兩色組成，其名字結合日文「Mirai 未來」及「Towa 永恆」兩字而組成，命名為 MIRAITOWA。（圖／中華奧會官網）

5.2020漢諾威工業博覽會

漢諾威工業博覽會是世界上規模最大的工業技術博覽會，原訂在今年4月20日至24日舉辦，每年都會吸引超過6,000家企業和20多萬名觀眾前來參加。目前展覽如期進行，主辦單位德國漢諾威展覽公司表示：「我們和參展商諮詢委員會及其他協會討論了當下的疫情，目前我們還未收到任何來自參展商的退展通知，我們一致認為作出延期舉行的決定還為時尚早。」預計於3月中旬與衛生部門和參展商諮詢委員會一起對疫情進行二次評估。

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(中時電子報)