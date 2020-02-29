防疫也要拚觀光，台南市長黃偉哲到白河林初埤木棉花季，與現場遊客熱情互動，也幫在地的社福團體宣傳農特產品，有全球15大花道美譽的白河林初埤在228連假湧入許多外地遊客，台南市長黃偉哲表示，古都馬拉松延期、蘭展延期，但木棉花季沒有延期，走出戶外賞花有益身心健康，可把握盛開的花期來走一趟。
黃偉哲說，因為防疫需求，在南市幾個大型活動相繼延期後，民眾已經錯過2個很好的活動，這個景點千萬不要錯過，在戶外的林初埤木棉花道遊人如織，是很好的防疫景點，而且大家在家中已經很悶了，把握連假期間出來外面透透氣，走走看看逛逛，在防疫上對心理健康也有很大的幫助。
白河林初埤木棉花最漂亮的大道全長逾800公尺，若包含周邊地區種植的總長度就有將近1.7公里左右，大大小小的木棉樹共計715棵，上周木棉花季正式開跑後木棉花漸次盛開，尤其連日氣候晴朗炎熱，花況更加漂亮，白河區長蕭福清估計花開近8成，值得走一遭，另外在臉書及公所網站也有即時花況上線。
這次木棉花季活動還有搭配農村小旅行，現場也有社福團體蓮心園展售自家生產的農特產品，並搭配各類戶外音樂、街頭藝人表演活動，內容豐富。
(中時 )
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