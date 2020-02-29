新北市長侯友宜今(29)至捷運環狀線新北產業園區站視察防疫作業。(吳亮賢攝)

列車停靠終端站時，清潔人員實施消毒。(吳亮賢攝)

新北環狀線明(3月1日)起正式收費，新北市長侯友宜今(29)日至新北產業園區站視察防疫作業時表示，站內旅客頻繁接觸之設備，如自動售票機、電扶梯扶手等，從原本每8小時調整為每4小時消毒一次，另離峰時段列車停靠端點站(新北產業園區站與大坪林站)時，清潔人員會執行欄杆及扶手清潔。

侯友宜指出，環狀線從1月31日正式營運以來，累計運量超過150萬人次，雖然受疫情衝擊，影響民眾搭乘大眾運輸工具意願，但平均每天還是有5萬人次搭乘。

列車停靠終端站時，清潔人員實施消毒。(吳亮賢攝)

侯友宜說，為加強防疫作業，每日出車前，會以稀釋漂白水加強立柱、拉把、座位處消毒，針對旅客接觸較頻繁的設備，像廁所馬桶坐墊、自動售票機觸控螢幕、電扶梯及樓梯扶手，則每4小時消毒一次，另列車於離峰時段停靠端點站時，清潔人員會一次準備好四條抹布，執行欄杆及扶手清潔，每次約有100秒的時間施作。

另對於捷運站未設置紅外線測溫儀，侯友宜表示，因出入口很多，整個台北捷運公司有做這個建議，正在評估當中，最重要的還是市民們在密閉空間，把口罩戴起來，消毒也要做到落實，至於量體溫配備，會視情況做調整。

記者提問，先前包括白牌車、外籍移工確診事件，中央似乎都沒有超前部署，事後才亡羊補牢，侯友宜回應，只能想盡辦法，把各項的情況能夠細密的補強，或是先想到就做在前面，「任何有一點點狀況，我們只要想到，我一定會提醒跟建議中央來做，那我們做得不足的，趕快補位把它做好，其實這才是最重要。」

(中時 )