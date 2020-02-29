新冠肺炎疫情席捲全球，前副總統呂秀蓮在臉書直播節目奉勸兩岸領導人利用疫情這段時間檢討，尤其是台灣領導人要注意，「鄰居失火，你要跟他算什麼帳？你記什麼仇？」

她強調，一不小心，兩岸關係可能烽火連天，若是疫情加上戰爭，那就是人間最悲慘的事，大家一面抗疫，也一方面希望政治人物謹言慎行，不要挑戰、不要刺激，「鄰居失火，我們也可能遭殃」，可以幫助人家就幫，不能就把自己照顧好，許多大老闆也一樣，有錢多做一點善事，大家用共同的慈悲、共同的力量，謀取台灣跟中國真正的和平。

呂秀蓮在臉書直播節目「和平中立論壇」中分析新冠肺炎和台海危機的密切關係指出，除了疫情，還有即將遭遇的蝗害，中國大陸面臨很大危機，一個家庭要富裕，前提是不要傷害到別人，相信中南海領導人，在這段抗疫期間，應該也會關起門來誠心誠意關起門來檢討，哪些政策需要修改。

她說，台商幾十萬在中國大陸，政府有權力及義務照顧，但在中國台商也要知道，台灣是一個高度民主、講究人權，政府絕對會努力做好保護人民生命財產的事。

她也期待武漢的中國朋友們，不要在小枝小節上計較，台灣的飛機、防疫人員，事前會把工作做得更加完善，希望對岸能接受台灣的飛機、防護人員，把台商朋友接回來，

呂說，日前有幾個醫學教授跟她說，這次病毒是有「智慧」的，人類總以為自己是萬物之靈，要跟病毒、細菌對抗，站在對立面，總是要發明很多藥物殺死它們，它們為了生存，不斷演化，跟人類捉迷藏。

她表示，病毒沒有講話，但是有智慧。它在給人類教訓，或許權力越大的人造的孽、犯得錯更大。

新冠肺炎,呂秀蓮,台商,包機,領導人,蔡英文,台海關係

(中時 )