受到新冠肺炎疫情影響，寶島夢想家29日正式官方宣布，接下來的例行賽除了3月22日客場出戰菲律賓火焰還沒確定，其餘所有賽事都告延期舉辦，目前塔克、瓦金斯兩名洋將因為擔心家人受到疫情影響，也已提前返美，未來是否歸隊未定。

目前夢想家在東南亞職籃(ABL)延期賽事包含2月8與9日主場對香港、2月19日客場對香港、2月22與23日主場對戰狼、3月1日客場對新加坡、3月7日客場對富邦、3月14日主場對泰國、3月25日客場對香港、3月27與29日客場對黑熊，僅剩3月22日客場對菲律賓還沒確認延賽。

只是如今隨著塔克與瓦金斯提前返美陪伴家人，是否還會返台效力？目前充滿變數，不過夢想家總教練朱利雅斯與洋將杰倫目前仍然留守台灣，持續跟隊友積極練球，等待新冠肺炎疫情受到控制後，ABL接下來才可宣布到底何時重新開打。

相較於夢想家已經提前公布延賽情況，富邦勇士到現在僅確定3月7日主場對夢想家延期，接下來3月15日客場對越南、3月18日客場對香港、3月21日客場對戰狼、3月28日主場對越南、3月29日主場對菲律賓等賽事遲遲沒公布是否延賽。

(中時 )