新冠肺炎疫情延燒，儘管各單位都嚴陣以待，社會大眾也人心惶惶，而最近有愈來愈多假消息，隨著疫情的恐慌趁虛而入，目前就傳出台視的新聞畫面被「移花接木」，謊稱「總統蔡英文疑似感染新冠肺炎，已住進隔離病房」企圖製造恐慌，對此台視嚴正斥責，並氣的蒐證喊告。

根據台視表示，28日下午，發現網友於臉書社團《爆廢公社公開版》以及《朱學恆的阿宅萬事通事務所社團》盜用台視新聞播出畫面，並且散布不實假訊息。將原本中央流行疫情指揮中心畫面的原標題「指揮中心一級開設」改為「蔡總統疑似感染肺炎」，台視指出，網友以不同的暱稱盜圖改標，對這個行為新聞台強力譴責，並準備提告。

台視說明，這種惡質行為不僅傷害台視形象與聲譽，更違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、或三百萬元以下罰金，希望網友不要以身試法。

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(中時電子報)