蕭煌奇、Lulu主持的《上奅台灣歌》，本周邀梁一貞、魏嘉瑩、張芸京來場酷女之夜，張芸京透露自己考到街頭藝人證照，唱歌未必要站上舞台，在街上唱歌也能帶給觀眾感動。

魏嘉瑩提到自創曲〈喜歡我吧〉，因自己喜歡中性打扮愛剪短髮，和家人希望女孩子就該留長髮的觀念不同，讓魏嘉瑩曾懷疑家人對自己的愛，因此寫這首歌向家人表達情感，也希望藉由這首歌讓大家了解愛不分性別，重點是要保有一顆善良的心。

主持人蕭煌奇現場考驗三位酷女重新詮釋男歌手歌曲，張芸京演唱五月天〈憨人〉，唱出了和原版不同的韻味。張芸京表示，13年前還是個愛唱歌的上班族，因緣際會參加唱歌比賽得到第一名，成名後曾因壓力過大而迷失過自己，後來藉由信仰的力量，重新返回自己熱愛的唱歌舞台，張芸京感性說道：「人生有高有低，走到谷底時，就代表著再次站起來的時候。」

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(中時電子報)