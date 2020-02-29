武漢肺炎疫情延燒，這兩天網路盛傳台灣人赴泰旅遊要先自我隔離14天。駐泰代表處今天澄清，泰國政府並未公布這樣的措施，泰國目前是在各主要機場對入境旅客進行體溫檢測。

目前泰國並未針對任何國家發出旅遊禁令，不過從中國、日本、韓國、新加坡、台灣、香港和澳門來的旅客，抵達泰國的機場後必須經過身體掃描和體溫檢測儀器，如果發現有發燒症狀，就會被送往醫院做進一步檢查。

泰國公共衛生部在26日發出公告，建議泰國人非必要不要前往9個國家或地區，包括中國、香港、新加坡、義大利、澳門、台灣、伊朗、韓國部分地區及日本部分地區。

公共衛生部官員指出，如果泰國人自這9個地方返泰，政府目前不會祭出法律措施，但希望返泰的泰國人可以自主管理14天。

公共衛生部並要求轄下官員不能前往這9個地方，如果有必要的行程，返泰後必須自我隔離14天。

此外，泰國教育部已經要求各級教育機關的教職員和學生若從中國、香港、日本、韓國、台灣、新加坡、馬來西亞和越南返回泰國，必須居家隔離14天後再到校上班上課。泰國幾所大專院校如朱拉隆功大學、法政大學、農業大學和清邁大學也建議師生暫緩或延後前往這些國家。

(中央社)