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罷免高雄市長韓國瑜案待第二階段送件後，將進入第三階段投票，但對於罷免原因之一是因為「當市長都在混」，有韓粉對此表示不服，Po出兩張圖證明市政團隊真的很努力做事，更直言「像變魔術」。

居住在高雄的李姓韓粉27日在臉書社團「李四川後援會」發文稱，對於罷韓團體稱「韓國瑜的市政團隊都在混」，他有話要說。

該韓粉有感表示，「真是厲害!幾天來我家梓官附近的路，平平坦坦成這樣好像變魔術!信興一路、信興二路、平安街 長潤橋往橋頭芋寮路!韓市長及所有參予的行政團隊及現場的工作人員，真是辛苦了！所有市民你們看到了嗎?」他呼籲高雄市民，「請珍惜韓市長」。

貼文一出，許多韓粉紛紛留言，「芋寮路10年來第一次出現如此平坦的路，開了眼界!」、「路平、燈亮、水溝通又如何？韓市長把市政做到六都名列前茅又如何？高雄罷韓白眼狼不會買帳的」。

也有韓粉嘲諷「陳菊的臉再怎麼洗、都沒有這麼的光滑。真的。」

(中時電子報)