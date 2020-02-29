台北市政府為鼓勵民眾使用大眾交通工具，增加路邊停車周轉率，減少長期占用，從2018年陸續對路邊機車停車格及道路外的停車場內的機車停車位收費，另外，為了減輕人工作業以及減少使用紙張，在去（2019）年7月推動以手機APP自主開立停車繳費單，並以折扣優惠吸引民眾使用。不過，確屢屢傳出重複開單的情況，使得機車車主使用智慧開單系統的意願無法提升，政策成效不彰。

台北市實施機車車主可使用「路邊好停車」、「車P-首都方便停」等APP或在「國雲停車」的LINE帳號自行開立停車單，系統會根據手機定位，自動建議車主開單的位置；但本刊調查，由於開單系統的問題，APP定位的開單路段常與實際位置不同，造成開單員巡查時發現該車輛在當地尚未開單，又再手工開一張停車單。

本刊實地前往位在台北市中山南路與濟南路口，附近的外交部領事事務局每日有大量的民眾前往洽辦護照與簽證等業務；當地依台北市停車管理處規劃，應屬於「臺大醫院」收費路段，但停車APP會判斷為「南陽特區」；一般民眾無法分辨「臺大醫院」與「南陽特區」停車收費路段有所不同，以為依循系統建議開單即可，如此一來，就會再被開單員推斷，可能該機車之前在中山南路對面的館前路、南陽街等區域停過一次車，後來才來到濟南路，因此重複開單。

民眾自己開單須付費15元，再接到一張人工開單再付20元；不僅民眾多付一倍的費用，也未達到節省用紙的目的。對此，台北市政府停管處營運科人員表示，已針對重複開單的情況修改系統中，但目前尚未對外公開。

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(中時電子報)