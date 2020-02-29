梁一貞、魏嘉瑩、張芸京近日《上奅台灣歌》，現場單靠一把吉他，演唱多首代表不同時期的經典名曲。梁一貞表示小時候媽媽經常放台語歌，從小耳濡目染音樂氛圍下，長大後對台語歌情有獨鍾，現場演唱〈無言花〉深情的嗓音透過旋律傳遞情感，動聽程度讓Lulu在一旁忍不住陶醉合聲。

魏嘉瑩清晰的歌聲，沒有刻意過度營造高亢，小清晰般的聲線給人舒服治癒感，其中自創曲〈喜歡我吧〉，她表示因自己喜歡中性打扮愛剪短髮，和家人希望女孩子就該留長髮的觀念不同，讓她曾懷疑家人對自己的愛，因此寫這首歌向家人表達情感，也希望藉由這首歌讓大家了解愛不分性別，重點是要保有一顆善良的心。

張芸京演唱五月天「憨人」，唱出了和原版不同的韻味，她表示，13年前還是個愛唱歌的上班族，因緣際會參加唱歌比賽得到第一名，成名後曾因壓力過大而迷失過自己，後來藉由信仰的力量，重新返回自己熱愛的唱歌舞台，她感性說道：「人生有高有低，走到谷底時，就代表著再次站起來的時候。」

(中時 )