防疫民調韓國瑜第一 侯友宜賣關子 ：謝謝關心 13:282020/02/29 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今(29)至大都會公車新莊站視察防疫措施。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情蔓延，各縣市首長全力防堵疫情，對於中時電子報民調六都市長防疫表現誰最佳，高雄市長韓國瑜拿下第一，侯友宜則為第三名，侯表示，謝謝大家的關心，防疫沒有誰做得好、誰做得不好，大家全心全力與中央配合，團結在一起，把事情做到位才是最重要。 侯友宜說，這個時候只有全力以赴，沒有任何口水，大家團結在一起，中央怎麼規定就怎麼做，但如果有中央沒看到的，地方可以趕快來反映，更重要要趕快補位，不一定要等中央下命令。 (中時 ) #韓國瑜 #侯友宜 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 # 台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 義大利伊朗疫情升高 美警示非必要勿前往 11:372020/02/29 國際 政治熱門新聞 禿子燕子都面臨罷免連署 侯友宜說話了 - 政治 誰能救國民黨？黃創夏：就是「她」！ - 政治 洪慈庸任立院「機要顧問」 洛杉基預言民進黨下場 - 政治 有跟韓國瑜道歉？吳子嘉說話了：是朋友 - 政治 菊姐的臉怎麼洗都沒這麼光！高雄韓粉Po二圖打臉罷韓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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