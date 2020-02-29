新冠疫情蔓延，各縣市首長全力防堵疫情，對於中時電子報民調六都市長防疫表現誰最佳，高雄市長韓國瑜拿下第一，侯友宜則為第三名，侯表示，謝謝大家的關心，防疫沒有誰做得好、誰做得不好，大家全心全力與中央配合，團結在一起，把事情做到位才是最重要。

侯友宜說，這個時候只有全力以赴，沒有任何口水，大家團結在一起，中央怎麼規定就怎麼做，但如果有中央沒看到的，地方可以趕快來反映，更重要要趕快補位，不一定要等中央下命令。

(中時 )