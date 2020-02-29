新北市長侯友宜今(29)至大都會公車新莊站視察防疫措施。(吳亮賢攝)

新冠肺炎疫情蔓延，新北市長侯友宜今(29)至大都會公車新莊站視察防疫作業，他表示，交通局自1月起嚴格督促市區公車、新巴士、跳蛙公車等，出車前後皆須全面消毒，駕駛員更要勤洗手、量體溫、全程戴口罩，超前部署，讓市民安心搭車。

日前中央流行疫情指揮中心公布，新冠肺炎案32例的印尼籍看護曾於於2月16日至24日搭乘藍38公車，侯友宜對此表示，從錄影監視系統來看，第32例的外籍看護搭乘新北市公車的整個路線，不但所有的司機都戴起口罩，外籍看護工也有戴，另外公車及捷運的乘客，也幾乎有九成以上都有配戴。

對於衛福部長陳時中說，雖然現在個案有增加，但在通風區域還是不用戴口罩，侯友宜則回應， 對自己來說永遠是超前部署，希望民眾在人潮擁擠的地方、密閉式空間，把口罩戴起來，如果在戶外其實通風良好、人跟人的距離也沒有那麼擁擠，「我是覺得目前為止以中央的標準來做就好了。」

交通局長鍾鳴時表示，農曆春節連假前夕即展開公共運輸防疫大作戰，針對公車、計程車、YouBike全面超前部署防疫，要求市區公車駕駛員、站務員出勤時配戴口罩，並於出車前、返站後確實量測體溫及勤洗手，另1月25日再督促公車業者針對車內座椅、扶手、拉環、下車鈴、驗票機等，至少每8小時清潔消毒一次。

另針對印尼看護曾搭乘的藍38公車，已立即檢查該車的清潔紀錄、調閱行車影像，確認司機全程配口罩，且客運公司也馬上召回所有車輛消毒，並停派相關駕駛員，給予14天有薪防疫假，確保駕駛員和乘客健康。

(中時 )