新冠肺炎疫情影響各行各業，台南市計程車業者2月載客率急降3到5成，小黃運將叫苦連天，企盼中央政府紓困方案盡快在地方實施，有油錢補貼與購車貸款延息優惠，對司機大哥來說最實質。

台南市計程車客運商業同業公會理事長韓季蒼表示，台南市計程車同業2月起業績逐日下滑，每輛計程車載客率平均少了3成到5成，進入3月恐更雪上加霜，大家正咬牙苦撐，希望政府的紓困方案盡快實施。

韓季蒼表示，日前政府發給計程車同業的消毒水與口罩等防疫物資還夠用，不過運將司機們對新冠肺炎病毒傳染力還是很擔心，除了乘客不敢搭，有的司機也不敢載。

台南市政府正與在地計程車同業公會協調，未來若遇上台南市的居家檢疫與隔離對象，有外出需求想搭乘小黃，需派專門的計程車以包車方式載送，載送價格可比市價更高，只有少數車隊的運將表達同意，全案目前仍未定案。

台南市交通局表示，目前台南市沒有居家檢疫與隔離者有提出搭乘計程車外出的需求，因此這項方案屬備而不用。針對計程車司機因疫情影響的載客損失，只要中央紓困方案實施，台南市就會同步辦理。

(中時 )