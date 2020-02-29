新冠肺炎案32例非法移工確診到處趴趴走引發社區感染疑慮，非法外籍移工恐成為防疫破口，台北市副市長黃珊珊今建議，警政署過去曾針對逃逸移工祭出自首專案，鼓勵了8、9000人出來自首，若能再用這樣的方式，對增加防疫可控性會有幫助，但這是中央法規，還是希望中央訂出來

黃珊珊表示，台北聯合醫院從2019年就建立SOP，針對聯醫住院病人陪伴移工，護理站都有查核身分，因此聯醫內有非法看護機率不高，目前清查完只有1、2位有狀況，都已通報移民署，台北大型醫院也有清查機制，但是有些狀況是連證件都是偽造的，就會造成醫院查核困難。

黃珊珊說，警政署過去曾針對非法移工祭出自首專案，包括自首者罰則會減輕，遣返時間縮短，再回來工作的機會增加，上次開專案有8、9000個逃跑移工自首。

黃珊珊強調，市府目前對移工採取人道關懷、防疫優先，目的不是要把他們抓出來，而是不要讓他們成為防疫缺口，

至於怎麼樣讓移工願意出來就醫，市府現在也跟相關宗教團體或移工團體宣導，希望移工有狀況要求助，生病了不要怕被抓就不願意出來，反而到處流竄。

(中時 )