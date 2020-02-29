新冠肺炎在日本迅速蔓延，其中北海道疫情最為嚴峻，單是27日一天就增加15例確診。北海道事鈴木直道昨（28日）戴著口罩發布緊急事態宣言，並說：「我的決定，我負責。」這句霸氣發言也讓他一炮而紅，網友紛紛搜尋他口罩下的模樣，大讚超帥氣。

鈴木直道昨日請道內所有公立的中小學停課，並說這是他「政治判斷的結果」，自己做了決定就自己負責，讓他的人氣瞬間爆棚。許多不認識鈴木直道的網友，紛紛開始肉搜他口罩下的真面目，還將他的生平也全部翻了出來。

綜合日媒報導，38歲的鈴木直道出生在單親家庭，由母親一手扶養長大，從小家境不富裕，他從學生時代就開始半工半讀，所以體會到政府行政服務的重要性。鈴木直道是全日本最年輕的知事，是埼玉縣春日部出身，法政大學法學部畢業後，1999年進入東京都政府衛生局工作，而且大學時期曾是拳擊社團的主將，體格相當好。

2008年鈴木直道被派往北海道夕張市支援，2年後決意參選市長，所以辭去東京都政府的職位，隔年4月就當選夕張市的市長，當時他只有30歲，並於4年後連任。值得注意的是，鈴木直道是以無黨籍身分參選，去年更一舉擊敗前民主黨秘書長小澤一郎的秘書石川知裕，順利當選北海道知事。

許多日本網友關心的，是鈴木直道究竟結婚了沒？他的個人推特早在2011年5月就發表入籍一事，妻子是東京人，他們是搬到夕張市之後才結婚的。鈴木直道當年當上市長之後，還曾削減市長年薪到日幣250萬元（約台幣69萬元），是全日本最低。鈴木直道的母親在他22歲時再嫁給前埼玉縣議長，外界認為這可能是促使鈴木直道投身政治的重要原因。

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(中時電子報)