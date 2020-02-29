中央流行疫情指揮中心29日召開疫情說明記者會。(中時電子報臉書直播)

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5例新冠肺炎確定病例，其中4例為昨日公布北部50多歲婦女(案34)的北部醫院的接觸者，分別為1名清潔人員(案35)及3名護理人員(案36至38)。截至目前，國內已累計39例。

指揮中心表示，已要求醫院關閉案34確診前的住院病房，並進行環境清潔消毒；另針對病房工作人員、病患及陪病者等風險對象進行調查、隔離及擴大採檢。

除去新增確診的5位感染者，針對其他有症狀工作人員，如2採陰性，仍應居家隔離14天，期滿後再採檢1次，確認為陰性才能上班；無症狀工作人員則須經確認採檢陰性且隔離期滿後才能上班。至於同病房住院病患，均已安置於指定單人病室隔離，經確認採檢陰性後才能出院，出院後仍須居家隔離至14天期滿。

目前已清查與案34例接觸的護理師、醫院員工和病人，張上淳表示，這個情況表示是有院內傳染的狀況，因此必須要追查。擔心醫護人員會跨病房工作，所以恢採高規格處理。同病室的病人也採檢，目前是陰性，也已經撤到別的病房，以一人一室的方式處理。該單位的護理人員，全部暫停工作。已經換上另批工作同仁來做。

陳時中表示，這樣的狀況很難避免，但目前沒有快篩新冠肺炎的方式。未來這個狀況會越來越多，因此醫院的秩序變得很重要，不相干的人不要來，再次呼籲，沒必要的急診不要去急診。未來實施每個時段2個探病症，但現在手機很方便又發達，因此可以避免親自前往。

陳時中表示，初步的推測是案34傳給清潔人員(案35)，再傳染給其餘三個護理人員，但也不排除是反過來。但無論是誰傳誰，做的動作是一樣的，環境上要確保清潔消毒，並做好人員隔離，並清查院內環境。

由於防疫等級已提高為一級開設，許多院方管控都會更嚴格遵守，任何違反醫院秩序的行為將採零容忍，隨報隨辦，在防疫戰備的當頭，遵守醫院秩序不容模糊空間，提醒家屬在醫院分流、急診、探病、陪病等都請務必遵守相關規定，即便造成不方便。

案33例身編的親友並沒有染病的現像，就日本目前狀況來看，才會推測他是由日本染病。

國內一名北部50多歲婦女確診新冠肺炎後，3名護理師、1名清潔人員也接續確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前仍在釐清誰傳誰，因清潔工19日就出現症狀，可能為院外染疫，上班時傳染予護理人員及婦女，也不排除是倒過來的情況，目前仍在釐清中。

張上淳說，不排出案34更早就受感染，才會在這麼早就傳給兩位護理師。陳時中說，至於詳細狀況如何，需要更多的疫調和科學研究來得知。

陳時中說，如果同團的人也是從日本得到，不排除提升日本的旅遊建議。

國內爆發新冠肺炎院內感染情況，令人聯想到SARS期間和平醫院封院事件。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，封院、封城的可能性，但目前是毫無可能，台灣醫院體系採分流分艙，不敢說沒可能，防疫要大家一起努力，步步為營，每一步都要腳踏實地做。

陳時中說，目前最重要的工作是建立防線，疫調和採檢的結果會影響我們下一步防疫的動作。

周志浩說，目前檢驗最大量是2500多件，而目前每天檢疫的平均量是700、800件。

張上淳說，專家小組會訂定「罹患肺炎的患者是醫療照護人員就符合通報」是因為參考國外的狀況列入通報個案，與擴大篩檢不同的是「採檢兩次」，擴大篩檢只會採一次，除非後來症狀惡化才會再回來二採。

陳時中指出，明天是地方關懷採訪的啟動日，目前再審視各地方的企畫書。針對無症狀感染的部分，是否全民戴口罩？陳時中回應，目前仍舊維持健康的人，到通風的場所仍舊不用戴口罩。

張上淳表示，目前正在努力篩檢社區是否有更多傳染，若有出現相關狀況，也會提報給指揮中心。

目前不考慮封院，但要再神麼情況會開始考慮？石崇良說，如果照指揮官所言，做好分艙分流，服務區塊化，降低感染風險。應該就不會到整個醫院感染的地步。

長照、居家醫療的部分，張上淳說，專家小組有做指引，包括要穿戴的防護裝備，前往服務對象家中之前，必須了解其狀況（居家隔離、居家檢疫），長照也分很多種，像是有沒有確診。這邊其實都有所準備。

陳時中說，台灣是一日生活圈，因此不會只對北部嚴加處理。

張上淳說，案34本身有很多慢性病，這次住院是因為他有心臟衰竭的狀況，糖尿病控制不裡想，腿部有感染，本身狀況很不好，住院的時候有心衰竭的狀況。

(中時電子報)