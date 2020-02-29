衛冕者懷德穿著豪華鎧甲，據說有40磅重。（美聯社資料照）

懷德在比賽中被對手泰森福瑞打倒兩次。（美聯社資料照）

美國「風車拳」懷德(Deontay Wilder)數日前痛失WBC重量級拳王，據他的解釋，這是「非戰之罪」。當時他穿著一套很拉風的非洲鎧甲出場，這件用來紀念「黑人月」(每年2月)的豪華套裝重達40磅(約18公斤)，讓他在開打之前就已經氣喘吁吁。

「我雙腿根本使不上力，這很瘋狂，我兩腿都沒了，我很驚訝自己能撐那樣久。」懷德打到第7回合中途，助手丟出毛巾幫他棄權。懷德坦承那全是自己的錯，誰叫他那麼愛現。「我為了向(黑人)男男女女致敬，付出了我的腰帶。」

懷德說他沒有受傷，其實他本來也很耐打，當晚被打倒兩次仍爬起來。如外界所見，懷德狀況非常差，不像是準備好大戰一場的人，莫非真的是那件非洲戰袍害他腿軟？

這個藉口很快引來拳迷嘲笑，懷德是嚴格鍛鍊出來的重量級拳手(身高201公分)，擁有當今最重的鐵拳，穿著鎧甲走3分鐘就會累垮也不合理，況且他自稱使用過45磅的訓練衣。懷德說：「我要完美地向黑人月致敬，這比一切都重要。」

既然如此，泰森福瑞(Tyson Fury)就毫不客氣收下懷德的冠軍腰帶了。懷德還打算再來第3場(第1場平手, 第2場福瑞贏)，如果懷德所言屬實，第3場他應該可以拿出真本事來打倒福瑞，目前他42勝1和1敗(41次KO勝)。

(中時電子報)