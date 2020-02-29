徐國勇下令，要求消防署2周內解決消防車安全帶問題。（洪浩軒攝）

高雄市長韓國瑜29日偕同市府團隊到高雄市立殯儀館，出席高市消防局鳳祥分隊長馮永昌及新興警分局隊員林家裕的追思會，包括內政部長徐國勇、前立法院長王金平及警消同仁們都到場弔念這２位英雄，另外，徐國勇下令，要求消防署2周內解決消防車安全帶問題。

馮永昌於2月13日出勤救災，消防車行經鳳山區鳳頂路和過埤路口時，因聯結車未禮讓執勤中的消防車，發生嚴重車禍，導致消防車翻覆，馮永昌被拋出車外，下半身遭消防車壓住，雖然馬上送醫搶救，最後仍然回天乏術。

徐國勇出席追思會表示，馮永昌因公殉職，讓他相當悲痛，他已下令要求消防署2周要將所有消防車後座的安全帶問題解決，若因為設備問題無法立即改善，就是在出勤時多出一輛車，至於家屬撫卹，他們會依法給予最優厚的撫卹。

林家裕則是在1月30日高雄燈會期間負責執行周邊道路巡守勤務時，精神不濟忽然倒下，隨後連忙送醫，可能是連日低溫加上腦幹出血，陷入昏迷，多日後病情尚未好轉，家屬於2月18決定拔管，兩名警消先後因公去世。

(中時 )