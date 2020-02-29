陸AI晶片首家獨角獸 寒武紀計畫科創板上市 14:552020/02/29 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京證監會官網28日晚間披露，中信證券與中科寒武紀科技股份有限公司在2019年12月5日簽署輔導協定，後者計畫在科創板上市。 新浪財經29日報導，自2016年成立至今，寒武紀總計完成過4輪融資，被市場稱為是大陸AI晶片領域首家獨角獸。寒武紀背後的戰略投資方包括大陸互聯網巨頭阿里巴巴、伺服器與PC大廠聯想、AI龍頭企業科大訊飛，以及中國科學院的支持。 (工商 ) #寒武紀 #AI晶片 #獨角獸 #科創板 也許您會感興趣 推薦閱讀 台、日、韓搶注資 庫幣科技邁向獨角獸之路 13:032020/02/25 財經 A股紅籌第一股華潤微電子上市 上漲290％ 11:482020/02/27 財經 《半導體》合晶Q2訂單轉觀望，H2產能肯定贏H1 11:422020/02/27 財經 華潤微回歸A股 首日飆漲逾228％ 04:092020/02/28 全球財經 庫幣科技 台日韓搶注資 04:092020/02/29 金融．稅務 財經熱門新聞 猛！15分鐘…美股暴彈650點 揭背後驚人內幕 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 - 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 星宇開航慘遇肺炎 張國煒霸氣回3字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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