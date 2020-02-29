北京證監會官網28日晚間披露，中信證券與中科寒武紀科技股份有限公司在2019年12月5日簽署輔導協定，後者計畫在科創板上市。

新浪財經29日報導，自2016年成立至今，寒武紀總計完成過4輪融資，被市場稱為是大陸AI晶片領域首家獨角獸。寒武紀背後的戰略投資方包括大陸互聯網巨頭阿里巴巴、伺服器與PC大廠聯想、AI龍頭企業科大訊飛，以及中國科學院的支持。

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