知名衛浴品牌「TOTO」的公益路經銷商業者，先前接到旅館「林酒店」來電議價，出貨177組共近價值上千萬元的免治馬桶，指名給該旅館及相關體系使用，雙方簽訂採購契約，但旅館負責人卻要求多送8組作為優惠，等到結帳時竟拖延欠款80萬元，衛浴業者拿著簽收字條向法院提告，因罪證確鑿，一審判衛浴業者勝訴，可向對方求償80萬元。

衛浴業者指出，當初將衛浴設備及追加的感應龍頭、小便斗等商品，送到旅館給現場人員簽收，經過1年保固期沒問題後，才叫會計開發票去申請尾款，豈知林酒店卻藉故不付款，氣得大罵客戶不要臉，但為了不想破壞和諧，還先發存證信函告知，但是仍然沒有下文。

法院審理，雙方都有簽定合約書，內容詳載交付的免治馬桶組數，以及衛浴業者所簽發的22張支票互相勾稽，可以證明衛浴業者早已交付自動馬桶184組（包含贈送之7組），並經林酒店人員已受領無誤。

法官認為，林酒店的員工早用便條紙註記資料，上面寫著「DEAR惠珊，這5顆馬桶是我們LIN所購買的，所以需要請款，麻煩請確認。」等字樣，並傳真飯店請款等情。不僅如此，公司人員還手寫註記之公司電話號碼。

衛浴業者表示，1審已宣判多時，如今衛浴業者表示也尚未收到任何款項，痛斥旅館負責人財大氣粗，毫無信譽可言。

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(中時電子報)