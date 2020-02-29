台中市警局在2月24日已搬到潭子區新址辦公運作，為因應市府點交作業，舊址的市警局燙金字樣及警鴿標誌也卸下，預定今天中午前清空關門，象徵舊警局正式走入歷史，但這兩天仍有許多民眾不知市警局已搬遷，仍跑到舊址要申請求職用的良民證卻撲空大嘆傻眼。

台中市警局新址位在潭子區豐興路1段500號（潭子區聯合服務中心旁），此次搬遷除刑警大隊及交通大隊仍在舊駐地，其他包括局長室、保安大隊及內勤相關科室則在24日全數搬到新址就定位，訂3月5日辦理落成啟用典禮，預計屆時有近千名官警及職員在潭子辦公，可望帶動地方繁榮。

另因應市警局搬遷，有關民眾申請「警察刑事紀錄證明」（俗稱良民證），即日開始得要到新址外事科辦理，警局所屬各分局也提供受理收件服務，民眾也可逕至鄰近分局防治組申請（約需2.5個工作日），但這幾天仍有許多民眾不知警局搬家，仍跑到舊址要申請卻撲空。

而舊址為了因應市府的辦公廳舍點交作業，文心路上行政大樓的「台中市政府警察局」燙金字體以及警鴿標誌，今天也由工人卸下並逐一清空大樓內雜物，原本仍由保大負責的機關駐地勤務，也將撤離關上大門，未來由市府環保都發等局處遷移至此使用。

據了解，舊警局每天有高達2百多位民間求職單位，或國外教育機構要求提供的民眾前來申辦良民證，其中包括foodpanda外送員及 Uber司機，除了沒有犯過罪的人可以申請到良民證外，受緩刑、拘役、罰金、易科罰金或易服社會勞動的人，即便有前科，仍然有機會申請到良民證。

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(中時電子報)