今日是2月29日，由於4年一次，所以本日壽星們常會被調侃「4年過一次生日」，不過還有比本日壽星更悲慘的狀況，據了解，若是習慣過農曆生日的人，只要是1984年閏10月出生的人，要等到2166年才能過下一次農曆生日。

據了解，古代所行的曆法是屬陰陽合曆，月份則是配合月象的圓缺，而年份必須要配合四季寒暑的變換，但是12個陰曆月（朔望月）約354日左右，而一個回歸年卻有365.2422日，兩者相差11日，因此約每3年須加一個閏月，更精確地說，是19年須加7個閏月。

據《TCPB局長室》指出，今年（2020）是閏年，閏年的產生是為了補足曆法與地球公轉的差異天數，由於地球公轉與陰陽曆法計算的關係，不只有閏2月，也有農曆算法的閏10月跟閏5月。

所以對於2月29日出生的朋友，應該常被調侃生日4年才過一次，不過別太難過，因為全球大約有500萬人是229壽星，若壽星習慣過農曆生日的話，只要是「1984年閏10月」出生的人，下一次過生日是2166年，必須等到輪迴再世好幾次才能再過生日。

貼文一岀引發熱議，網友小乖回應：「我就是1984年閏10月的，誰能比我慘」，也有人說：「我是農曆4月，很常過兩次農曆生日」、「很難想像怎麼過生日，雖然我也沒過生日的習慣」、「哇…好慘…4年才一個生日…」令人哭笑不得。

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(中時電子報)