中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，針對昨(28)日公布之案33，衛生單位進一步調查其日本旅遊期間(17至22日)之行程，其中2月17日於富山縣高山，18日於岐阜縣高鷲滑雪公園，19日於富山縣並搭乘JR雷鳥特急號(金澤至大阪)，20日於大阪環球影城，21日及22日於大阪市區。目前已掌握個案之同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢，其餘將進行14天居家隔離並陸續安排採檢。

指揮中心統計，昨(28)日國內新增11例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2105個案，包含今日新增確診的5名確診39例、2050名排除，餘隔離檢驗中。

指揮中心指揮官神中表示，目前確診個案中，1名死亡、9名出院、其餘個案持續住院中，針對案27群聚事件，截至目前已掌握接觸者816人，並採檢182人，其中案28至32等5人呈陽性、171人陰性，其餘檢驗中。另鑽石公主號19名返台國人，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

(中時 )