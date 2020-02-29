美國西德州（WTI）原油周五下跌4.9％，至44.76美元／桶，本周累計跌16％，為自金融危機以來最大的單周跌幅（2008年12月19日當周WTI原油下跌了26.8％）。

推動原油價格加速下跌的原因便是，市場因新冠肺炎疫情而對全球原油需求抱有日益悲觀的看法。摩根大通分析師表示，先前曾預計，本次疫情將對第一季的經濟帶來重大影響。但近期事態的發展表明，疫情對第一季經濟的影響比預期更大。

(旺報 )