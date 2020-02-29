油價單周暴跌 金融風暴來最慘 15:082020/02/29 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國西德州（WTI）原油周五下跌4.9％，至44.76美元／桶，本周累計跌16％，為自金融危機以來最大的單周跌幅（2008年12月19日當周WTI原油下跌了26.8％）。 推動原油價格加速下跌的原因便是，市場因新冠肺炎疫情而對全球原油需求抱有日益悲觀的看法。摩根大通分析師表示，先前曾預計，本次疫情將對第一季的經濟帶來重大影響。但近期事態的發展表明，疫情對第一季經濟的影響比預期更大。 (旺報 ) #原油 #油價 #金融危機 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》疫情惡化，周一國際原油急挫近4％ 09:432020/02/25 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 14:472020/02/25 財經 疫情煞不住 市場判Fed恐降息 04:092020/02/26 焦點新聞 元大期全台首發黃金原油CFD 交易送萬元金幣 04:102020/02/26 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－原油低檔盤整 布油期避險 04:102020/02/26 證券．權證 《國際油價》美股重挫拖累，周二國際原油連續第3天走低 10:002020/02/26 財經 《基金》原物料成本區有支撐，逢低進設停損 12:162020/02/26 財經 空頭回補了 國際油價止跌上漲 12:272020/02/26 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 00:032020/02/27 財經 投信：三商品可逢低布局 04:102020/02/27 證券．權證 財經熱門新聞 猛！15分鐘…美股暴彈650點 揭背後驚人內幕 - 財經 亞股全趴！台股下周暴跌多少？散戶盯3大數字 - 財經 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 星宇開航慘遇肺炎 張國煒霸氣回3字 - 財經 大暴殺後…空手散戶能撿？網反應一面倒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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