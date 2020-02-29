郝龍斌中午參加台北市議員羅智強戰神94強的直播專訪。（郝龍斌辦公室提供）

國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，如今大陸不承認中華民國存在的事實，導致國民黨與共產黨間的共識消失，然而中共的憲法載明國父孫中山創建中華民國，盼大陸能尊重歷史釋出善意，促成兩岸交流。他強調，國民黨的兩岸論述是希望兩岸和平穩定發展，「若支持台獨，就去民進黨，若支持一國兩制，就去新黨」。

郝龍斌中午參加台北市議員羅智強戰神94強的直播專訪，談到參選黨主席的理念、兩岸論述，同時回顧接掌北市府時，展現執行力處理文林苑都更與設置YouBike的過程，還感性吐露與父親、前行政院長郝柏村的小故事。

郝龍斌說，馬政府時期，兩岸存在互不否認的善意，才有九二共識、一中各表，以及三通，他認為兩岸要有善意，而台灣比較小，大陸比較大，以大事小要能融，應該是大陸要給予更多善意，最起碼不否認中華民國存在的事實。

郝龍斌指出，其實大陸釋出這個善意一點都不難，因為在中華人民共和國的憲法中，就提及國父孫中山創建中華民國，盼尊重歷史釋善意讓兩岸交流，這對兩岸都好。

郝龍斌坦言，如今大陸不承認中華民國存在的事實，導致國民黨與共產黨間的共識消失，而民進黨不承認九二共識，把九二共識和一國兩制畫上等號，使得民進黨與共產黨間也沒有共識，國民黨現階段最重要就是凝聚共識，而民進黨與共產黨須先建立共識，搭橋處理兩岸關係。

話鋒一轉，郝龍斌批評，民進黨的核心理念為台獨黨綱、非核家園，「若蔡英文真的有膽量，就宣布台獨、台灣共和國，但她既不敢也知道不可行，因此用隱性台獨話術，藉中華民國的殼規避問題，欺騙台灣民眾」。

詢及國民黨的兩岸論述應往台獨等中間方向靠攏，才能博取更多人認同？郝龍斌直言，若國民黨拿香跟拜，永遠跟不上民進黨，反之，要從兩岸長遠發展與台灣民眾福祉來看，若民進黨敢宣布台獨，隔天將開啟兵凶戰危。

他強調，兩岸和平穩定是台灣生存發展最關鍵因素；若支持台獨，就去民進黨，若支持一國兩制，就去新黨，國民黨的核心理念不可能改變，假使不認同的話就離開，若不離開也要開除。

談及武漢二次包機進度停滯，郝龍斌說，病毒不分藍、綠、紅，兩岸應共同防疫，讓我們加入國際防疫組織，最起碼擔任觀察員，希望兩岸不要參雜太多政治意識形態考量，應從民眾權益、減緩疫情蔓延來思考。

(中時 )