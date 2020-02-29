中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5例新冠肺炎確定病例，其中4例為昨日公布北部50多歲婦女(案34)的北部醫院的接觸者，分別為1名清潔人員(案35)及3名護理人員(案36至38)。截至目前，國內已累計39例。

案35於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人均為案34確診前住院病房之護理人員，4人陸續在2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，並於案34確診後列為接觸者採檢，今日確診，為一起群聚事件。

指揮中心表示，已要求醫院關閉案34確診前的住院病房，並進行環境清潔消毒；另針對病房工作人員、病患及陪病者等風險對象進行調查、隔離及擴大採檢。

針對有症狀工作人員，如2次採檢皆為陰性，仍應持續居家隔離14天，期滿後須再採檢1次，確認為陰性後才能上班；無症狀工作人員則須經確認採檢陰性且隔離期滿後才能上班。至於同病房住院病患，均已安置於指定單人病室隔離，經確認採檢陰性後才能出院，出院後仍須居家隔離至14天期滿。

此外，指揮中心已對該醫院採取加強監測，所有工作人員如有症狀將依該院感染管制人員調查結果，採檢1次並暫停工作，即使檢驗陰性，仍須等相關症狀緩解後，才能戴口罩上班。

針對案34相關群聚，截至目前已掌握5名個案接觸者270人，並已採檢186人，其中183人陰性，其餘檢驗中。

另新增的案39為北部60多歲女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊(同團旅客除個案外共36人)，2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日就醫並採檢通報，經檢驗於今日確診，目前已收治負壓隔離病房治療；依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤個案同團旅客、親友及就醫接觸者之健康情形。

(中時 )