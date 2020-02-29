中央流行疫情指揮中心今（29）日指出，依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診79251例，較前日新增427例，其中7664例重症，2835例死亡。

國際間累計5251例確診病例，較昨日新增1058例，分布57個國家/地區，新增墨西哥、紐西蘭、奈及利亞、亞塞拜然、立陶宛、白俄羅斯、聖馬利諾及冰島共8國。

病例數以韓國2337例、義大利888例、日本鑽石公主號687例（含本國籍5例）、伊朗388例及日本233例為多。病例中84例死亡，其中伊朗34例、義大利21例、韓國13例、鑽石公主號6例、日本5例、香港2例、法國2例、菲律賓1例。世界衛生組織已於2月28日將全球擴散及衝擊風險等級調升至非常高。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )