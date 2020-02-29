台灣出現感染新冠肺炎案例竟是非法印尼看護工，外籍逃逸移工流竄醫院當看護成為防疫破口，台南市勞工局補破網，宣布將加強查緝，提醒雇主在聘請外籍看護前，可先查驗身分。

台灣看護費用高昂又難聘請得到，不少民眾在醫院急診室、住院病房內，常接到自稱是看護中心人員的名片，向雇主假稱有外籍配偶（女性居多）可擔任便宜看護，其實不少都是逃逸的女性外籍移工。

因失聯移工容易隱匿其接觸及旅遊史，恐造成防疫漏洞，台南市勞工局勞動條件科提醒雇主，在聘用外籍看護移工時，要先檢視該名移工的中華民國居留證與戶籍謄本，確認是否真為外籍配偶。

台南市勞工局表示，去年一年中，台南市非法聘雇外籍移工共101件，占了違反就業服務法總件數的3成，今年1月至今，已通報了70名失聯移工，這些人都有可能流竄到醫療看護市場，經常穿梭在各家醫院間，卻沒有聯繫身分，一旦感染新冠肺炎，很難追查。

為防止這樣的情況成為疫情漏洞，勞動部規畫下周起，醫護人員在登記陪病者時，可憑外籍看護的居留證查詢是否為非法外籍移工，同時將儘速推出鼓勵非法移工主動投案的方式，降低疫情擴散的風險。

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(中時 )