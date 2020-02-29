感染源不明新病例 敲響美國警鐘

記者許昌平報導

參考消息網29日報導 美媒稱，美國專家說，加州北部發現的一名新型冠狀病毒感染者據信是美國首個來自不明社區傳播源的病例，這個發現是一個令人不安的轉折，意味著現在可能是實行「社交隔離」的時候了。

《今日美國報》網站2月27日刊文稱，美國已經確診了60名患者，但這個病例令人不安，因為沒有發現有關的接觸史。疾病控制和預防中心（CDC）說，現在依然存在這名女患者同在中國受到感染的旅客接觸過的可能性。但調查人員尚無法找到這種聯繫。另一種可能性是社區傳播，意味著感染源是未知的。

巴特勒大學藥學與衛生科學學院的助理教授、公共衛生專家奧邦納亞·奧門卡說，僅僅識別同這名病人接觸過的人是有問題的。奧門卡說：「如果不能明確源頭，追蹤接觸者或許不足以遏制傳播。」

曾在哈佛大學醫學院任教授的威廉·哈茲爾廷說，感染源不明體現出很多人或許不知道他們攜帶病毒，他說：「一方面這是一個好消息，因為這意味著這種病毒在很多人身上引發了非常輕微的症狀。另一方面這意味著，人們可能在不知情的情況下傳染其他人。」

報導稱，在美國各地，公共衛生官員正努力實現平衡——既為疫情暴發做準備，又避免製造過度焦慮情緒。明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲告訴記者：「我認為，我們已經進入了工作的新階段……，現在不是『是否』的問題，而是『何時』的問題。我們正開始加緊各機構之間的協調。」

(旺報 )