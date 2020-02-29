新冠肺炎現院內感染！一名50多歲北部婦女確診後，3名護理師、1名清潔人員也接續確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，已針對該病房進行特別處理，並對病房所有接觸者、工作人員進行採檢，同病房病人則已隔離。

張上淳表示，此次群聚研判為北部婦女導致的院內感染，需進行更廣泛的追查，目前已知醫師、護力人員沒跨病房工作，已將個案接觸者進行匡列、採檢。至於同室病人房間已清空，並安排居家隔離或至醫院安排的地方隔離，採一人一室安排，避免疫情擴大。

(中時 )