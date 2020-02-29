首爆院內感染！張上淳：關閉案34病房 同室病人移出隔離 14:292020/02/29 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心29日召開疫情說明記者會。(林周義攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎現院內感染！一名50多歲北部婦女確診後，3名護理師、1名清潔人員也接續確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，已針對該病房進行特別處理，並對病房所有接觸者、工作人員進行採檢，同病房病人則已隔離。 張上淳表示，此次群聚研判為北部婦女導致的院內感染，需進行更廣泛的追查，目前已知醫師、護力人員沒跨病房工作，已將個案接觸者進行匡列、採檢。至於同室病人房間已清空，並安排居家隔離或至醫院安排的地方隔離，採一人一室安排，避免疫情擴大。 (中時 ) #進行 #病房 #院內感染 #張上淳 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 高市逾百負壓隔離病房 採4階段徵調清空機制 19:112020/02/25 生活 生計困難外出打工 恐成防疫破口 00:482020/02/26 生活新聞 負壓病房不足 葉金川：一般病房就可以隔離 12:052020/02/26 政治 因應228連假、清明台商回鄉潮 彰縣府成立居家檢疫、隔離關懷服務中心 16:272020/02/27 生活 南投成立居家隔離關懷服務中心 讓檢疫、隔離者獲安心關懷服務 17:142020/02/27 生活 北韓隔離380外人 駐朝使節快抓狂 04:092020/02/28 焦點新聞 檢疫隔離上千人 彰投設關懷中心 04:102020/02/28 地方新聞 獨居隔離14天怎買飯？網解答了 ：還能幫倒垃圾 20:212020/02/28 生活 案34住院2周才確診 醫師憂恐掀院內感染 19:462020/02/28 生活 基市居家檢疫關懷中心 周日啟動 04:102020/02/29 地方新聞 生活熱門新聞 直播》是否需要封院？ 陳時中：目前毫無可能性 - 生活 案34是院內感染？陳時中：日期推論為院外感染 - 生活 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 跟喵星人搶飯吃 哈士奇超孬反應3萬人笑翻：丟光狗臉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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