防疫戰備 陳時中：違反醫院秩序零容忍 隨辦隨報 14:332020/02/29 中時 李柏澔 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心29日召開疫情說明記者會。(林周義攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於防疫等級已提高為一級開設，許多院方管控都會更嚴格遵守，任何違反醫院秩序的行為將採零容忍，隨報隨辦，在防疫戰備的當頭，遵守醫院秩序不容模糊空間，提醒家屬在醫院分流、急診、探病、陪病等都請務必遵守相關規定，即便造成不方便。 (中時 ) #醫院 #戰備 #違反 #零容忍 #遵守 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓送口罩 杏仁哥控違反選罷法 04:102020/02/25 地方新聞 北京新增新冠肺炎確診病例1例 累計400例 18:592020/02/25 兩岸 政院：違反防疫趴趴走最高罰100萬 19:362020/02/25 政治 遶境鎮瀾宮遵守政策 內政部：許多宗教團體從善如流 10:032020/02/26 政治 新加坡男子違反居家隔離規定 落得如此下場 21:122020/02/26 國際 防疫再升級 到嘉義長庚陪、探病要先問旅遊史 17:542020/02/27 生活 魚目混珠？散布和平醫院因SARS封院 碩士生遭送辦 18:172020/02/27 社會 新冠肺炎疫情嚴峻 雲林多家醫院要求憑健保卡進出 14:152020/02/28 社會 因疫情無法遵守公約感到抱歉 朴敘俊盼透過戲帶來歡笑 20:482020/02/28 娛樂 陸艦雷射照海神 美批違反國際規定 04:102020/02/29 兩岸要聞 生活熱門新聞 直播》是否需要封院？ 陳時中：目前毫無可能性 - 生活 案34是院內感染？陳時中：日期推論為院外感染 - 生活 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 跟喵星人搶飯吃 哈士奇超孬反應3萬人笑翻：丟光狗臉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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