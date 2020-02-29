由於防疫等級已提高為一級開設，許多院方管控都會更嚴格遵守，任何違反醫院秩序的行為將採零容忍，隨報隨辦，在防疫戰備的當頭，遵守醫院秩序不容模糊空間，提醒家屬在醫院分流、急診、探病、陪病等都請務必遵守相關規定，即便造成不方便。

(中時 )