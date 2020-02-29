新冠肺炎疫情從陸擴散至全球，雖然根據陸官方數據確診病例逐日下降、疫情有減緩趨勢，但病毒在韓國、義大利以及伊朗等國肆虐後，各地出現仇中仇韓等現象，如有義大利政客稱，義國衛生習慣好，大陸疫情慘重是因為「他們愛吃活老鼠」，引起公憤後才道歉。

Buongiorno @AmbCina , il signore che vedete qui in video affermare che i cinesi non si lavano e mangiano topi vivi è il presidente del Veneto Luca Zaia. È giusto che sappiate da dove parte la sinofobia che porta alle aggressioni dei cinesi in Italia.pic.twitter.com/swoHK5iZgD — Titta Morticani (@ppiersante) February 28, 2020

義大利北部的威內托（Venteto）區長柴亞（Luca Zaia）28日在接受地方電視台「三號天線」（Antenna 3）專訪時表示，義大利疫情爆發一週以來，威內托區確診案例中有63人沒有症狀或狀況良好，只有28人住院，為什麼呢？「原因就是義大利人在衛生習慣和文化方面，都比中國人更有優越性」。

柴亞說，「說實話，大家都看到，中國人愛吃活老鼠」，相對地義大利人的基本衛生素養較高，我們義大利人會洗澡，也常常洗手，義大利人飲食文化也較好，而大陸因為衛生習慣、飲食文化不佳，才會在這場疫情中付出了慘痛的代價。

柴亞的驚人之語，立刻受到義大利主流媒體廣泛引用，包括義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）、「共和報」（La Repubblica）等都在網站首頁報導。

義大利21日爆發首例本土感染冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例，7天內案例急遽增加，截至3月1日凌晨已達888例，21人死亡。疫情最嚴重的是以米蘭為首府的倫巴底（Lombardia）大區，確診531例。

(中時電子報)