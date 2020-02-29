爆院內感染 陳時中呼籲：沒必要不要探病 14:392020/02/29 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎現院內感染，導致個案病房被關閉。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾，沒必要不要親自探病，目前一個病人可有2人陪病，但為安全起見，民眾不應把陪病證用光，減少不必要的接觸。 (中時 ) #院內感染 #陳時中 #呼籲 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中：武漢台人返台 須包機且隔離 04:102020/02/25 焦點新聞 陳時中強調 避免醫療體系崩盤最重要 04:102020/02/25 生活新聞 陳時中擁百萬樂器 揹房貸5657萬 04:102020/02/25 政治要聞 全家盟肯定陳時中部長 希望延長防疫照顧假 13:342020/02/25 生活 社論／防疫臭屁在先 就會倉皇於後 04:102020/02/26 時論廣場 若無新冠肺炎 名嘴爆陳時中原本下場是這樣 08:442020/02/26 生活 國外實習台生想返台 陳時中：看個案情況以SOP辦理 20:042020/02/26 生活 被點名閉嘴！柯文哲聽見關鍵字秒回：陳時中不是我學長 21:272020/02/26 生活 中市居家隔離關護中心 陳時中肯定 04:102020/02/27 地方新聞 陳時中苦了 詹惟中揭他未來運勢 21:502020/02/28 娛樂 生活熱門新聞 直播》是否需要封院？ 陳時中：目前毫無可能性 - 生活 案34是院內感染？陳時中：日期推論為院外感染 - 生活 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 跟喵星人搶飯吃 哈士奇超孬反應3萬人笑翻：丟光狗臉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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