新冠肺炎現院內感染，導致個案病房被關閉。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾，沒必要不要親自探病，目前一個病人可有2人陪病，但為安全起見，民眾不應把陪病證用光，減少不必要的接觸。

(中時 )

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