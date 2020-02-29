中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎（COVID-19）新增5例確定病例，其中4例為例34 (確診前於北部某醫院之接觸者，分別為1名清潔人員(案35)及3名護理人員(案36至38)。

中央流行疫情只會中心指揮官陳時中表示，案35於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人均為案34確診前住院病房之護理人員，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，並於案34確診後列為接觸者採檢，於今日確診，為一起群聚事件。

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