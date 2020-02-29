驚悚！ 肺炎確診一口氣增5例 15:282020/02/29 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心29日下午召開記者會，指揮中心監測應變官莊人祥（左起）、執行官周志浩、指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、衛福部醫事司長石崇良出席說明最新疫情與相關防疫措施。(中央社) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎（COVID-19）新增5例確定病例，其中4例為例34 (確診前於北部某醫院之接觸者，分別為1名清潔人員(案35)及3名護理人員(案36至38)。 中央流行疫情只會中心指揮官陳時中表示，案35於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人均為案34確診前住院病房之護理人員，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，並於案34確診後列為接觸者採檢，於今日確診，為一起群聚事件。 (工商 ) #確診 #接觸者 #護理人員 #驚悚 #肺炎確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 開學前一天查驗 台首例11歲童確診 04:092020/02/26 焦點新聞 確診11歲童補習班 接觸者全隔離 00:482020/02/26 生活新聞 義大利全境擴散 累計11死322確診 06:362020/02/26 國際 北部婦女家庭群聚結案 接觸者均陰性 13:412020/02/26 生活 不斷更新》大邱教會確診破千！韓最新增171病例 累計1766人染疫 09:042020/02/27 國際 不斷更新》北海道感染者再添13人增至54人 包括2名幼童 15:442020/02/27 國際 日首見2度確診者 中學以下暫停課 01:122020/02/28 兩岸要聞 不斷更新》韓再增315確診 總計2337例 09:152020/02/28 國際 今添2確診 男曾跟團赴日、女無旅遊史 14:152020/02/28 生活 不斷更新》破3千！南韓單日增813例 累計3150例17死 09:252020/02/29 國際 生活熱門新聞 4人院內感染是否封院？ 陳時中：目前毫無可能性 - 生活 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 好市多沙拉番茄好吃？她拿衛生紙一擦...網友吐了 - 生活 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。