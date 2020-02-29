國內爆發新冠肺炎院內感染情況，令人聯想到SARS期間和平醫院封院事件。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣醫院體系採分流分艙，不敢說沒可能，但需步步為營，每一步都要腳踏實地做，短時間內估計不會封院。

(中時 )